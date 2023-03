Fiberklaar breidt management uit

Vlaamse netwerkbeheerder Fiberklaar heeft zijn managementteam met twee nieuwe mensen uitgebreid. Karen Van De Woestyne wordt head of Business Development en Erik Stubbe neemt de rol op van head of Operations.

Fiberklaar werd twee jaar geleden opgericht als een joint venture van Proximus en het Zweedse EQT Infrastructure om een glasvezelnetwerk in Vlaanderen uit te rollen. De nieuwe managers moeten, volgens het persbericht, de focus leggen op de kwalitatieve uitrol van het glasvezelnetwerk en aandacht vragen voor de maatschappelijke meerwaarde van de technologie.

Karen Van De Woestyne komt aan het hoofd van Business Development. Ze was in het verleden onder meer marketingdirecteur bij Alcatel en bij het toenmalige Belgacom. Tot voor kort was ze vastgoedmakelaar. Erik Stubbe komt dan weer van het moederbedrijf van Telenet. Voor hij zijn rol als head of Operations opnam bij Fiberklaar, was hij vice-president Mobile Operations bij Liberty Global. Daarvoor werkte hij bij Alcatel Lucent.

Fiberklaar werkt al twee jaar aan de uitrol van glasvezeltechnologie in Vlaanderen, met als doel 95% van de huizen te voorzien. De laatste maanden kreeg het bedrijf echter kritiek en klachten te verwerken, onder meer om illegale tewerkstelling bij onderaannemers.