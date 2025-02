Apple belooft Donald Trump om 20.000 banen te creëren in VS

Techreus Apple, dat ongerust is over importheffingen van de Amerikaanse president tegen goederen uit China, zal in de Verenigde Staten 20.000 nieuwe werknemers aanwerven en er AI-servers gaan fabriceren. Het bedrijf wil in de komende vier jaar zowat 500 miljard dollar investeren in de thuismarkt, zo meldt het bedrijf enkele dagen nadat Trump en Apple-topman Tim Cook elkaar ontmoetten in het Witte Huis.

‘Hij gaat miljarden dollars investeren’, had Trump verklaard na afloop van de ontmoeting met Tim Cook. De president impliceerde dat de iPhone-fabrikant lokaal zal investeren omdat het bedrijf geen importheffingen wil betalen. Trump heeft gedreigd met een extra importheffing op goederen die ingevoerd worden uit China, waar Apple de meerderheid van zijn iPhones en andere producten laat assembleren.

‘Optimistisch over toekomst’

De investeringen ten belope van 500 miljard dollar (zo’n 447,5 miljard euro)en de 20.000 aanwervingen zijn de grootste toezegging die Apple ooit gedaan heeft in de Verenigde Staten. ‘We zijn optimistisch over de toekomst van Amerikaanse innovatie en zijn er trots op om voort te bouwen op onze jarenlange investeringen in de VS’, aldus Cook in een verklaring.