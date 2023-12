Kostenstructuur dwingt Spotify tot grote ontslagronde

Spotify wil 17 procent van haar werknemers ontslaan. CEO Daniek Ek wijst naar duurder kapitaal, ondanks dat het bedrijf zowel meer luisteraars als betere cijfers heeft.

Muziekstreamer Spotify telde in september 9.241 werknemers. Daarmee zou de ontslagronde neerkomen op ongeveer 1.571 mensen die hun baan verliezen. In een mededeling bedankt Ek hen voor hun werk, maar brengt hij ook de boodschap dat de ontslagen nodig zijn om de financiële doelstellingen te behalen.

Meer gebruikers, hogere tarieven

Nochtans gaat het niet slecht met Spotify. Eind oktober maakte het bedrijf nog bekend dat het 574 miljoen maandelijkse gebruikers heeft, tegenover 551 miljoen een jaar eerder. De kwartaalwinst kwam op 32 miljoen euro, al waren eerdere kwartalen operationeel verlieslatend.

Tegelijk ging de prijs van een abonnement afgelopen jaar omhoog en schrapte het bedrijf dit jaar al 200 banen bij de podcastdivisie en werd begin dit jaar al eens zes procent van het personeel ontslagen.

In een mededeling aan het personeel legt Ek uit dat kapitaal vandaag een stuk duurder is. In 2020 en 2021 was kapitaal een stuk goedkoper, dus werd er fors uitgebreid in teams, marketing en nieuwe activiteiten. Vandaag is de situatie anders en zit het bedrijf volgens Ek met een te grote kostenstructuur. De huidige operationele kosten zijn te hoog.

Het personeelsbestand van Spotify is sinds 2020 maal drie gegaan. Toen telde het bedrijf 3.651 mensen. Tegen 2022 liep dat op tot 8.359. Het meest recente cijfer, van september 2023, spreekt van 9.241 werknemers. Spotify gaat met deze ontslagronde dus terug naar het personeelsaantal dat het twee jaar geleden had.