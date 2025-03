Nieuw AI-platform mtech+ talentspace wil loopbaanplanning vereenvoudigen

HR-techbedrijf talentguide en mtech+, dat is het loopbaanfonds voor de metaal- en technologische industrie, hebben samen mtech+ talentspace gelanceerd. Het gaat om een platform dat via kunstmatige intelligentie talentontwikkeling en interne mobiliteit in de sector wil bevorderen

De metaal- en technologische sector in ons land telt ettelijke tienduizenden werknemers. Het nieuwe platform is bedoeld om deze groep te helpen inspelen op een veranderende arbeidsmarkt. Die sector staat immers onder druk: terwijl bedrijven moeite hebben om knelpuntberoepen in te vullen, dreigen werknemers zonder de juiste skills hun jobzekerheid te verliezen. Veel werknemers hebben echter geen helder beeld van hun competenties, en hetzelfde geldt voor veel werkgevers.

Nauwkeurige analyse

‘Het in kaart brengen van huidige én toekomstige competenties en het daarop afstemmen van opleidingen is veel werk’, zegt David Daenekint, Manager mtech+ Brabant & Vlaams-Brabant. ‘Maar dankzij AI wordt dit wel haalbaar voor iedere HR- en L&D-manager.’ Dat resulteerde in de ontwikkeling van het nieuwe mtech+ talentspace platform: met kunstmatige intelligentie en Natural Language Processing (NLP) worden vaardigheden nauwkeurig geanalyseerd en in kaart gebracht, ‘zelfs met minimale input’, zo klinkt het. De technologie is gebaseerd op het SaaS-platform van talentguide, dat AI-gestuurde inzichten in vaardigheden biedt.

Het platform geeft volgens de initiatiefnemers gerichte opleidingsadviezen en loopbaanbegeleiding. Werkgevers krijgen op hun beurt een helder overzicht van de competenties binnen hun organisatie. ‘Door inzicht te krijgen in de skills die nodig zijn binnen een onderneming, versterken we de brug tussen werknemers en werkgevers,’ zegt Stijn Merkx, provinciaal secretaris ABVV Metaal Vlaams-Brabant. ‘Dit verhoogt niet alleen de werkzekerheid, maar maakt bedrijven ook toekomstbestendiger.’