Nieuwe CIO bij TriFinance

TriFinance is een internationaal groeibedrijf met ondertussen meer dan 800 medewerkers in finance. Het bedrijf geeft advies maar doet ook implementaties en biedt operationele ondersteuning aan. Om de technologische fundamenten van het bedrijf te versterken, werd deze maand Franky Peeters aangetrokken als nieuwe CIO. Peeters moet zorgen dat de IT-fundamenten een ondersteuning zijn voor de internationale meerjarenplannen van TriFinance.

Franky Peeters, CIO bij TriFinance.

Franky Peeters vervoegt TriFinance nadat hij de voorbije zes jaar de digitale strategie en PMO verzorgde bij de Adecco Group als Director IT, Transformation & PMO . Ook in zijn eerdere professionele jaren waren het zowel IT als personeelsprocessen die hem voor de uitzendsector lieten kiezen. Zo was hij in verschillende leidinggevende rollen actief bij USG People – het huidige RGF Staffing – en Fedex Express EMEA.