 Nieuwe managing director Benelux voor SAS

Bestaande managing director, Remco den Heijer, stapt op bij het analysebedrijf.

Phaedra Kortekaas wordt vanaf mei managing director Benelux bij SAS. Zij moet in die nieuwe rol de verdere groei van SAS in Belgie, Nederland en Luxemburg aansturen. Als managing director rapporteert ze aan Berg Boers, senior vice president voor Zuid West Oost Europa.

Kortekaas heeft 23 jaar voor IBM gewerkt en stond in Nederland onder meer aan het hoofd van het consultingdepartement. Voor IBM werkte ze ook bij Shell en ABN Amro. ‘Kortekaas heeft aantoonbare ervaring in algemeen management in diverse rollen en sectoren en werkt volgens een pragmatische en mensgerichte stijl’, aldus Bert Boers in een persbericht.