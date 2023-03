Nieuwe Managing Director bij Luminis

Ronald Voets wordt bij Luminis aangesteld als nieuwe Managing Director. Moederbedrijf M80 versnelt zo de internationale ambities.

Het Belgische investeringsfonds M80 wil een Europese specialist in digitale transformatie worden. Na de overname van XPLUS, lijfde M80 vorig jaar ook de Nederlandse IT-dienstverlener Luminis in. Dat bedrijf levert oplossingen en diensten levert rond cloud en data. Met Ronald Voets krijgt Luminis nu vanaf 1 april een nieuwe Managing Director.

Ronald Voets brengt ervaring binnen die hij op deed bij onder meer Visma, Raet, PinkRoccade en Exact. Voets moet Luminis verder door laten groeien, ook internationaal dus.

M80 Partners is de managementvennootschap van M80 Capital, een private-equityfonds dat in november 2018 is opgericht en investeert in bedrijven in België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg. Het bedrijf richt zich op groeibedrijven in de gezondheidszorg, consumentenmarkt, zakelijke dienstverlening en industrie. Naast XPLUS en Luminis maken ook BPSOLUTIONS en Total Design deel uit van M80.