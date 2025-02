Leslie Cottenjé wordt Community Director bij Datashift

Datashift haalt Leslie Cottenjé aan boord als Community Director. Ze gaat bouwen aan een community die bedrijven helpt technologie en business beter op elkaar af te stemmen, waardoor data- en AI-projecten effectiever kunnen verlopen.

Datashift helpt bedrijven waarde halen uit data met expertise in AI, Business Analytics en Data Governance. Het bedrijf heeft kantoren in Leuven, Mechelen, Gent en Rotterdam. CEO Nico Huybrechts ziet in Leslie Cottenjé de ‘geknipte persoon’ om de rol van Community Director op haar te nemen. ‘Haar expertise en netwerk zijn cruciaal om deze community te laten groeien’, stelt hij.

Best practices

Veel organisaties worstelen volgens Datashift met het op elkaar afstemmen van IT en bedrijfsstrategie. ‘Onze community zal een platform bieden waar bedrijven inzichten en best practices kunnen delen, met een focus op KPI’s, pragmatische methodes, communicatie en waardecreatie’, klinkt het. Cottenjé wil dit jaar alvast de eerste initiatieven lanceren, met de ambitie om vanaf 2026 een concreet aanbod klaar te hebben voor zowel business- als technologieleiders.

Leslie Cottenjé richtte in 2015 Hello Customer op en leidde de tech-scale-up acht jaar als CEO. In 2023 werd ze general manager bij Codit België, een specialist in data- & appintegratie.