Sophie Van Nevel (Bekaert) is ICT & Digital Coach Of The Year

Sophie Van Nevel, Global IT Lead Strategy & Governance bij Bekaert, is uitgeroepen tot ICT & Digital Coach of the Year 2023.

Ook dit jaar organiseerde ICT-rekruteerder Amon de ICT & Digital Coach of the Year Award. Die gaat deze keer naar Sophie Van Nevel, Global IT Lead Strategy & Governance / Data & Analytics bij Bekaert. Dat werd gisteren bekend gemaakt tijdens het This is IT event in de Gentse Ghelamco Arena. Sophie Van Nevel haalde het daarbij van Abdella Bouharrak (CIO UGent), Jeroen Lemaire (CEO In The Pocket), Pascal Kieboom (CIO Aertssen Group) en Patrick Putman (CIO bij Manuchar).

‘Met deze award wil ik anderen inspireren om niet altijd de gemakkelijke weg te kiezen, maar in te zetten op groei en te blijven investeren in jezelf. Door hard en slim te werken en de juiste mensen rondom je mee te hebben, kan je hele mooie dingen bereiken’, zegt Sophie Van Nevel. Sophie Van Nevel heeft de gave om mensen te boeien en te inspireren. En ze doet dat ook met passie en een aanstekelijke dynamiek. Voor de jury – waarin ook Data News vertegenwoordigd is – is Sophie Van Nevel het toonbeeld van een coachende leider.

Sophie Van Nevel draagt nu een jaar lang de titel van ICT & Digital Coach Of The Year. Tijdens de uitreiking kreeg ze ook een cheque van 7.500 euro cadeau: te spenderen aan een leerrijke of verbindende teamactiviteit bij Bekaert.