Luc Box wordt COO van ACA Group

Informatietechnologiebedrijf ACA Group versterkt zijn leidinggevend team met de benoeming van Luc Box tot Chief Operating Officer (COO). Box heeft ruim 25 jaar ervaring in de techsector, waarvan 15 jaar in vergelijkbare leidinggevende functies.

‘ACA Group heeft al een sterke reputatie op het gebied van digitale transformatie en innovatie,’ aldus Luc Box. ‘Wat mij aanspreekt, is de wendbaarheid en de brede expertise van het team: van data-analyse en softwareontwikkeling tot cloud, AI en security.’

Grote uitdagingen

Box begon zijn carrière in 1988 bij Capgemini in Brussel als developer en groeide door naar projectmanager. In 2000 werd hij mede-eigenaar van Softlution in Hasselt, dat in 2013 fuseerde met Strawberries uit Amsterdam en verder ging als Osudio. Onder zijn leiding groeide het bedrijf van vijf naar tweehonderd medewerkers met kantoren in Hasselt, Eindhoven, Amsterdam, Berlijn, Dortmund, Zürich en Valencia. In 2017 werd Osudio geïntegreerd in de Franse beursgenoteerde IT-onderneming SQLI, waar Luc Box als COO verantwoordelijk was voor de dagelijkse leiding van acht Europese filialen met zo’n duizend medewerkers.

‘De technologiesector staat voor grote uitdagingen, zoals toenemende regelgeving, stijgende kosten en marktonzekerheden’, zegt Ronny Ruyters, CEO van ACA Group. ‘Tegelijkertijd bieden nieuwe technologieën ongekende kansen, vooral voor kmo’s. Met Luc aan boord hebben we de ideale persoon om innovatie en duurzaamheid in balans te houden.’