Nicolas Courtin benoemd tot hoofd van Atos Luxemburg

De Franse IT-reus Atos heeft onze landgenoot Nicolas Courtin aangesteld als hoofd van Atos Luxemburg, waarmee het managementteam van de Belux-organisatie verder wordt versterkt.

Courtin brengt ruim 25 jaar leiderschapservaring in internationale IT-adviesdiensten mee, met specialisaties in bedrijfsexpansie, strategische groei en grootschalige transformatieprojecten.

Hij begon zijn carrière in 1997 bij Tractebel Engineering als accountmanager voor Europese instellingen, waarna hij in 2001 de Luxemburgse vestiging van het bedrijf oprichtte. In 2007 richtte hij in het Groothertogdom Eurosoft Consulting op, dat hij in 2011 verkoopt aan de Cronos Group. Daarna bracht hij zes jaar door bij Deloitte Consulting, waar hij omvangrijke transformatieprojecten voor EU-instanties leidde.