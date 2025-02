PVDA verzet zich tegen mogelijke besparing op laptops in onderwijs

Oppositiepartij PVDA is er niet over te spreken dat minister van Onderwijs Zuhal Demir terug lijkt te komen op de belofte van de vorige regering om voor elke leerling een laptop te voorzien. ‘Zo zal de schoolfactuur voor de gezinnen opnieuw verhogen met honderden euro’s’, reageert Line De Witte (PVDA). Zij vindt het niet kunnen dat de regering de factuur van de laptops wil ‘doorschuiven naar de ouders en de scholen’.

Om de digitalisering in het onderwijs te versnellen, lanceerde Ben Weyts (N-VA) in 2021 de zogenoemde Digisprong. Daarmee moest elke leerling vanaf het vijfde leerjaar een eigen laptop kunnen gebruiken. In het basisonderwijs kwamen computers gratis ter beschikking, secundaire scholen konden laptops in bruikleen geven, verhuren of verkopen. Weyts trok voor de hele operatie honderden miljoenen uit.

Maar huidig minister van Onderwijs Zuhal Demir plaatste eind vorig jaar al vraagtekens bij het doortrekken van de Digisprong-operatie. Zij wil de voorziene middelen liever inzetten om de verouderde schoolinfrastructuur aan te pakken. ‘Ik bezoek soms scholen waar er schimmel op de muren staat, maar we maken 400 miljoen euro vrij voor laptops. Het kan geen kwaad daar eens over na te denken’, zei ze toen.

‘Pennenzak van de 21ste eeuw’

Woensdag liet de N-VA-minister bij vtm verstaan dat ze niet langer van plan is om voor elke leerling een laptop te voorzien. Maar dat betekent volgens Demir niet dat kansarme kinderen aan hun lot worden overgelaten. ‘Er loopt op dit moment een evaluatie over de Digisprong. Als die is afgerond – wellicht tegen Pasen – legt de minister die op tafel bij de regering en pas dan worden er mogelijk verdere stappen ondernomen’, laat het kabinet weten. ‘Op dit moment zijn er nog geen knopen doorgehakt over mogelijke verschuivingen van budgetten.’

Bij PVDA willen ze alvast niet weten van een dergelijke besparing. Het schrappen van budgetten voor laptops betekent volgens Vlaams parlementslid Line De Witte dat scholen en gezinnen zelf moeten opdraaien voor de kosten van laptops op school. ‘Een laptop is de pennenzak van de 21ste eeuw. Leerlingen hebben het toestel nodig om te leren werken met digitale middelen, om huiswerk te maken, om zaken op te kunnen zoeken…’

‘Gezien een degelijke laptop al makkelijk 500 euro kost, betekent dit een nieuwe financiële klap voor de gezinnen en scholen. Bovendien riskeer je dat de ongelijkheid in het onderwijs verder vergroot: wie het niet kan betalen, riskeert achterop te geraken’, vreest De Witte.