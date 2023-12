Techsector vraagt nauwe samenwerking met bedrijven na slechte PISA-resultaten

De technologiesector in ons land vraagt om een betere samenwerking tussen het onderwijs en de bedrijfswereld, nu opnieuw blijkt dat Vlaanderen achteruitgaat in de PISA-resultaten. Françoise Chombar van Melexis ziet daarvoor een perfect voorbeeld in Arizona, waar ze met Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op economische missie is. ‘Ik sta open voor de voorstellen, want er moeten nu resultaten komen’, reageert Jambon.

De Vlaamse vijftienjarigen scoren op het vlak van leesvaardigheid, wiskunde en wetenschappen een stuk slechter dan hun leeftijdsgenoten vier jaar geleden. Dat bleek dinsdag nogmaals uit het driejaarlijkse PISA-onderzoek.

Vier aanbevelingen

Françoise Chombar, oprichtster en bestuursvoorzitster van chipontwikkelaar Melexis, ziet het met lede ogen aan. Ze is een van de zestien bedrijfsleiders uit de techsector die Jan Jambon deze week vergezellen op economische missie in de Verenigde Staten. Chombar ziet dat Arizona het op dit moment beter aanpakt. ‘Er is een betere samenwerking tussen het onderwijs en de bedrijven nodig’, zegt ze. ‘We moeten naar een model waarbij leerkrachten niet langer instaan voor één vak, maar deel uitmaken van een team dat zelf een curriculum ontwikkelt en verantwoordelijk is voor de minimumdoelen. Samen beslissen ze naar welke bedrijven ze toestappen voor samenwerking.’

Chombar is voorzitster van het zogenaamde STEM-platform, dat de regering adviseert over de opwaardering van de wetenschappelijke opleidingen in Vlaanderen. Volgende week komt het platform met vier aanbevelingen, waarvan de integratie van onderwijs en bedrijfsleven de belangrijkste wordt.

‘Meer inzetten op storytelling’

Jambon heeft er alvast oren naar, geïnspireerd door het ecosysteem in Arizona, momenteel de wereldwijde koploper in de chipindustrie. ‘We moeten, net als hier in de VS, de uitkomst van die wetenschappelijke studies meer in de verf zetten, meer inzetten op storytelling’, zegt hij. ‘Neem nu de klimaatjongeren. Die zouden allemaal wetenschappelijke richtingen moeten gaan volgen, want het is met technologie en innovatie dat we de klimaatcrisis zullen bezweren. We moeten hen tonen dat het enkel met fysica, chemie en wiskunde kan worden opgelost.’

Jambon vindt bijval bij zijn Nederlandse collega Mark Rutte, die samen met hem de economische missie leidt. ‘Storytelling zal enorm belangrijk worden’, zegt de Nederlandse minister-president. ‘De conciërge van het NASA-gebouw kreeg ooit de vraag wat zijn job inhoudt. Zijn antwoord was: ‘Ik zorg ervoor dat er mensen op de maan raken’. Dat soort verhalen hebben we nodig.’

Silicon Valley

Woensdag reist Jambon naar Silicon Valley in Californië, voor een bezoek aan onder meer Microsoft, Nvidia en Stanford University. Hij wil er ideeën opdoen, maar Vlaanderen ook opnieuw in de kijker zetten als innovatieve regio voor de ontwikkeling van chips. ‘We moeten investeren, maar ook faciliteren, zorgen dat vergunningen vlot worden verleend’, besluit hij.