Orange Belgium en VOO breiden hun directiecomités uit

De raad van bestuur van Orange Belgium heeft de benoeming van Philippe Toussaint bekrachtigd als een nieuw lid van het directiecomité van Orange Belgium. Daarnaast heeft de raad van bestuur van VOO Philippe Toussaint, Stéphane Le Goff en Gildas Bouchet voorgedragen als nieuwe leden van het directiecomité bij VOO.

Philippe Toussaint (53) is vanaf heden Chief Fixed Network Officer bij Orange Belgium en Chief Technology Officer bij VOO. Hij behaalde een diploma Burgerlijk Ingenieur Elektrotechniek (specialisatie in telecommunicatie) aan de Faculté Polytechnique de Mons. Hij volgde ook een Executive Master in Management aan de Solvay Brussels School. Toussaint heeft bijna dertig jaar ervaring in de telecommunicatie-industrie. In 1997 kwam hij terecht bij Orange Belgium (toen Mobistar) als Product Manager, waar hij later werd gepromoveerd tot Director Product Development. In 2016 initieerde en leidde hij de breedband- en tv-business. Twee jaar later werd Toussaint benoemd tot Corporate Strategy Director en vervulde hij een sleutelrol in de RAN-sharing agreement met Proximus en in het aankoopdossier van VOO.

Stéphane Le Goff (41) heeft een Master of Science in Telecom Engineering van de Télécom SudParis en hij volgde pre-doctorale studies (DEA) in Networks & Telecommunications aan Télécom Paris. Hij begon zijn carrière in 2004 als Project Leader aan het National Institute of Standards and Technology in Washington. In 2006 startte Le Goff bij Beijaflore als Strategy & Business Senior Consultant, waar hij onder meer werkte voor Nokia (Alcatel-Lucent toen), Bouygues Telecom en Proximus. In 2009 kwam hij bij Orange Belgium (Mobistar) als Product Manager, waarna hij verschillende posities bekleedde in Business Development en Partnership Management. Zijn nieuwe aanstelling als Chief Wholesale Officer bij VOO komt bovenop zijn huidige functie als Director Wholesale & Fixed Access bij Orange Belgium.

Gildas Bouchet (45) tot slot wordt Chief Finance Officer bij VOO. Hij studeerde af aan de Ohio State University met een MBA, gespecialiseerd in Strategic Market Planning. Hij heeft ook een Master in Business Administration & Management aan de Audencia Business School. Bouchet begon zijn carrière bij de Orange Group in 2002 en werkte voor Orange in Frankrijk en Spanje. Hij bekleedde diverse functies op de afdeling Controlling en werd Hoofd Financiële Planning en Analyse alsook Director Central Controlling in Spanje. Bij Orange Belgium was Bouchet tot aan zijn benoeming Finance Program Director.