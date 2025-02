Proximus: interim-CEO op komst, lagere winstgroei verwacht

Proximus heeft headhunter Heidrick & Struggles aangesteld om een opvolger voor CEO Guillaume Boutin te helpen zoeken. Dat meldt het telecombedrijf in de marge van de publicatie van zijn jaarcijfers. Daaruit blijkt dat de winstdoelstelling uit Proximus’ driejarenstrategie een jaar eerder is gehaald dan gepland, maar dat voor 2025 wel een lagere winstgroei wordt verwacht.

De huidige topman Guillaume Boutin kondigde aan dat hij half mei vertrekt naar het Britse Vodafone, ondanks de contractverlenging met loonopslag die hij vorig jaar kreeg. Proximus zegt dat het zowel intern als extern zoekt naar kandidaat-opvolgers. Omdat de raad van bestuur het onwaarschijnlijk acht dat het benoemingsproces voor half mei kan worden afgerond, zal ‘in de zeer nabije toekomst’ een beslissing worden gecommuniceerd over een leiderschap ad interim, zo meldt de groep.

Kritisch

Voor de internationale activiteiten heeft de raad van bestuur besloten om in de laatste weken iemand naast Boutin te plaatsen. Het gaat om Radjip Gupta, de CEO van het Indiase Route Mobile, het softwarebedrijf dat Proximus overnam.

Ook in de raad van bestuur zijn wijzigingen te verwachten. Momenteel is oud-CD&V-politicus Stefaan De Clerck nog voorzitter, maar N-VA wil iemand nieuw op die post zetten. De partij is de laatste maanden erg kritisch geweest over de raad van bestuur en het management van Proximus.

Jaarcijfers

Wat de financiën betreft heeft Proximus in 2024 zijn eigen verwachtingen, die in oktober nog naar boven waren bijgesteld, ingelost. De groepsomzet steeg op vergelijkbare basis met 1,6 procent tot 6,43 miljard euro en de ebitda (de winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) met 3,1 procent tot 1,85 miljard euro.

Op commercieel vlak rapporteert Proximus een sterk vierde kwartaal, met onder meer een netto aangroei van 30.000 klanten voor mobiele abonnementen. Half december kwam met Digi nochtans een nieuwe speler op de markt in België. De eerste effecten van die intrede stemmen ‘grotendeels overeen met onze verwachtingen’, zegt CEO Guillaume Boutin.

Lees ook: Digi zet helft directieteam aan de deur

Voor 2025 verwacht Proximus in een ‘uitdagende marktstructuur’ omzet en ebitda op de thuismarkten stabiel te kunnen houden, terwijl die in 2024 nog groeiden met respectievelijk 3,4 procent en 2,8 procent. Bij de internationale activiteiten denkt de groep rond de 20 procent ebitdagroei te halen, waardoor de ebitda op groepsniveau nog circa 2 procent zou kunnen aandikken.

Verder zegt Proximus dat in 2024 de piek van kapitaaluitgaven is bereikt. De voorbije jaren investeerde het telecombedrijf zwaar in de uitrol van glasvezelkabels voor sneller internet. De kabels die Proximus zelf installeert in dichtbevolkte gebieden, liggen er intussen grotendeels. In 2024 investeerde Proximus 1,355 miljard euro. Dit jaar zou het bedrijf rond 1,3 miljard euro uitkomen.

Proximus onderhandelt nog steeds met Wyre, de joint venture van Telenet en Fluvius, over een uitrol van glasvezelverbindingen in minder dichtbevolkte gebieden in Vlaanderen. Voor eind juni verwacht het bedrijf die onderhandelingen te kunnen afronden. Voor Wallonië, waar Proximus met Orange praat, geeft het bedrijf geen deadline.