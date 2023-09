Wie wordt CIO of the Year 2023? Stem nu!

Vandaag maakt Data News de drie genomineerden bekend voor CIO of the Year 2023. De redactie koos voor drie CIO’s die de afgelopen jaren volop inzetten op de digitale transformatie van hun organisatie.

De rol van de CIO is de laatste jaren meer en meer geëvolueerd van een partner om mee samen te werken naar een strategische leider die digitalisering in zijn of haar bedrijf aanstuurt. Moderne CIO’s hebben niet langer alleen maar de mond vol van digital transformation maar ook van business transformation. Voor CIO of the Year 2023 schuift de redactie van Data News drie CIO’s naar voor die een stevig mandaat hebben om hun organisatie verder te moderniseren, digitaliseren, optimaliseren en klaar te stomen voor de toekomst. Innovatie is nooit veraf, maar alle drie zetten ze ook in op het consolideren van technologie, platformen, en applicaties.

Dit zijn de genomineerden Herbert Carracillo – Chief Information Officer bij Sibelga Michal Paprocki – Chief Information Officer bij Euroclear Group An Swalens – Chief Information Officer bij Nationale Bank van België

De genomineerden voor CIO of the Year 2023 (v.l.n.r.): Herbert Carracillo (CIO Sibelga), Michal Paprocki (CIO Euroclear Group) en An Swalens (CIO Nationale Bank van België) © DN

Op www.datanewscio.be stellen we de drie kandidaten uitgebreid aan u voor. Vanaf vandaag kan u ook meteen uw stem uitbrengen op uw favoriete kandidaat. Liever wat meer stemadvies nodig? De komende dagen en weken publiceren we nog enkele artikelen waarin we de genomineerden aan het woord laten over onder meer hun grote werven, hun belangrijkste verwezenlijkingen en grootste prioriteiten van hun IT-afdeling.

Op 20 oktober sluiten we de publieke stemming af. De uiteindelijke winnaar zal mee bepaald worden door onze professionele jury en wordt bekend gemaakt op het CIO of the Year event. Dat vindt dit jaar opnieuw in de Event Lounge in Brussel plaats op 7 december, met cybersecurity als centraal thema van de avond. Alle info en inschrijvingen via www.datanewscio.be.