Wisseling van de wacht bij top Ericsson

De Zweedse telecomreus Ericsson herschikt een deel van het topmanagement en voert ook enkele wijzigingen door in zijn global operating structure. Zo worden drie marktgebieden de komende tijd samengesmolten tot twee regio’s.

Per Narvinger, die sinds 2022 aan het hoofd staat van Cloud Software & Services, is benoemd tot Executive Vice President. Hij komt aan het hoofd te staan van de Business Area Networks van Ericsson. Narvinger werkt sinds 1997 bij het Zweedse concern in diverse wereldwijde functies en trad in 2022 toe tot het Executive Team.

Jenny Lindqvist, die momenteel leiding geeft aan de Europese en Latijns-Amerikaanse activiteiten van Ericsson, zal Per Narvinger vervangen als hoofd Cloud Software & Services. Lindqvist bekleedde eerder verschillende leidinggevende functies bij het bedrijf. Ze trad in 2010 in dienst bij Ericsson en werd in 2023 lid van het Executive Team.

Nieuwe marktgebieden

In de aangepaste bedrijfsstructuur van Ericsson worden drie bestaande marktgebieden samengevoegd tot twee. ‘We zijn voortdurend op zoek naar manieren om de klantervaring en de efficiëntie te verbeteren’, licht president en CEO Börje Ekholm de ingreep toe.

De drie betrokken Market Areas zijn Europa & Latijns-Amerika, Noord-Amerika en Midden-Oosten & Afrika. De twee nieuwe regio’s worden Market Area Americas onder leiding van Yossi Cohen en Market Area Europe, Middle East & Africa onder leiding van Patrick Johansson.

Ericsson maakte deze week ook bekend dat Fredrik Jejdling, lange tijd hoofd Netwerken van Ericsson, zijn functie per 15 maart 2025 neerlegt en tot 30 juni 2025 executive advisor van het bedrijf blijft. Fredrik Jejdling werkte sinds 2006 bij Ericsson en as sinds 2017 lid van het Executive Team