An Swalens (Nationale Bank) is CIO of the Year 2023

An Swalens, CIO van de Nationale Bank van België mag zich CIO of the Year noemen. De jury looft haar strategie waarbij ze erin slaagt om stabiliteit en veiligheid toch te combineren met innovatie.

De rol van de CIO is de laatste jaren meer en meer geëvolueerd van een partner om mee samen te werken naar een strategische leider die digitalisering in zijn of haar bedrijf aanstuurt. Moderne CIO’s hebben niet langer alleen maar de mond vol van digital transformation maar ook van business transformation. Voor CIO of the Year 2023 schoof de redactie van Data News drie CIO’s naar voor die een stevig mandaat hebben om hun organisatie verder te moderniseren, digitaliseren, optimaliseren en klaar te stomen voor de toekomst. Innovatie is nooit veraf, maar alle drie zetten ze ook in op het consolideren van technologie, platformen en applicaties.

Na publieke stemming door de lezers van Data News en een persoonlijke presentatie voor de professionele, onafhankelijke jury kwam An Swalens als winnares uit de bus. De Chief Information Officer van de Nationale Bank van België (NBB) haalde het van Herbert Carracillo, Chief Information Officer bij Sibelga, en Michal Paprocki, Chief Information Officer bij Euroclear Group. De jury houdt er aan om ook Herbert Carracillo en Michal Paprocki uitdrukkelijk te feliciteren met hun nominatie en gereden parcours. Met de CIO of the Year award wil Data News een CIO lauweren voor zijn of haar realisaties, visie, strategisch inzicht, leiderschapskwaliteiten en persoonlijkheid. Hij of zij moet er in slagen om IT te aligneren met de bedrijfsstrategie, IT als nieuwe business driver te positioneren en de digitale transformatie van het bedrijf mee aan te sturen of te bespoedigen.

An Swalens: ‘Innoveren in een risico-averse omgeving’

An Swalens, CIO van de Nationale Bank

An Swalens wist het publiek en de jury het meest te overtuigen. “Al met al geloof ik dat we erin geslaagd zijn om meer een motor dan een rem voor ons bedrijf te zijn”, vertelde ze tijdens de jurymeeting. Voor de jury sprong verder onder meer in het oog dat An Swalens innovatieve technologie en businessmodellen durft omarmen én er in slaagt om die door te duwen in de “eerder risico-averse omgeving van de NBB” zoals ze ook zelf zegt. Het maakt er haar werk niet minder complex én uitdagend op.

An Swalens is sinds november 2019 hoofd IT (CIO) bij de Nationale Bank van België (NBB). Ze geeft leiding aan een afdeling van ongeveer 250 mensen en is verantwoordelijk voor de IT-strategie en -uitvoering van de bank en voor het opbouwen van sterke relaties met de business. Ze stuurt momenteel een ambitieus digitaal transformatieproject aan dat gericht is op het opbouwen van een sterke IT-organisatie, inclusief Agile- en DevOps-initiatieven en cloudroadmaps.

In een interview met Data News een paar jaar geleden, benadrukte Swalens dat haar job draaide om het bouwen van bruggen tussen de technologie-stacks en IT-teams van de Bank en de verschillende bedrijfsonderdelen. “Dat blijft ook nog zo in 2023”, legt ze nu uit, “en we zijn momenteel ongeveer halverwege de implementatie van een ongewijzigd strategisch plan.”

De NBB heeft onlangs enkele kern­applicaties vernieuwd om onder meer veilige betalingen en veilig contant geld te garanderen, met behulp van nieuwe technologieën en de hoogste beveiligingsnormen. Twaalf landen van het Eurosysteem zullen gebruik maken van de nieuwe safe cash applicatie van de Bank.

De NBB rolt ook een eerste hybride cloudstrategie uit, waarvoor Swalens en haar team een nieuwe virtuele private cloud (Azure), een dataplatform en een automatiseringsplatform hebben gebouwd. Deze platformen maken gebruik van innovatieve cloudtechnologieën en worden ingezet voor projecten en voor gebruik door alle medewerkers. De NBB hanteert hierbij een ‘self-service’ aanpak, ondersteund door een robuuste governance van haar IT-architectuur, hergebruik en onderhoud, en beveiliging. “Denk aan business intelligence en machine learning, AI, robotica, low-code ontwikkeling… We hebben veel kleine en zeer diverse cases, gaande van het automatiseren van de NBB-kunstcatalogus tot complexer AI-werk. We beginnen nu ook met het uitgebreider delen van gegevens met universiteiten en de ECB,” legt ze uit.

“Maar mensen zijn onze grootste troef”, benadrukte ze ook tijdens de jurymeeting. Voor ze bij de NBB aan de slag ging, werkte Swalens op de IT-afdeling van Partena group (actief in de gezondheidszorg), waar ze uiteindelijk CIO werd. Daarvoor deed ze uitgebreide ervaring op bij verschillende bedrijven, waaronder HP, EDS Group en Belgacom (nu Proximus).

Runner-up Michal Paprocki: ‘Innoveren, maar bovenal blijven beveiligen’

Sinds november 2021 is Michal Paprocki Chief Information Officer bij Euroclear en leidt hij de IT-transformatie van het bedrijf. Daarvoor was hij drie jaar Chief Technology Officer. Hij is gevestigd in Brussel en is ook lid van het Management Committee van de Euroclear Group.

Euroclear is het grootste ‘settlementhuis’ ter wereld. Het bedrijf is gespecialiseerd in het afhandelen van effectentransacties en het bewaren van deze effecten: obligaties, aandelen, derivaten en beleggingsfondsen. “Vertrouwen is essentieel en is ons kostbaarste goed sinds de dag van onze oprichting”, zegt Paprocki. “Als je ons niet ziet of hoort, dan loopt alles zoals het hoort”, laat hij zich ook al eens ontvallen. Omgezet naar zijn job – naar technologie – betekent dit uiteraard heel wat security en compliance, maar ook resilience én toch ook innovatie. “Met nieuwe technologie willen we meer inzetten op data, maar die uitdaging komt bovenop de uitdaging dat we nooit mogen inboeten op veiligheid. Extra innovatie betekent bij ons dikwijls ook extra inspanningen rond security”, klinkt het.

Voordat hij in 2018 bij Euroclear kwam, was hij CEO van ING Tech Polen, waar hij verantwoordelijk was voor ING’s IT-technologiecentrum en de wereldwijde IT-oplevering aanstuurde. Zijn gecombineerde ervaring toont aan dat hij in staat is om technologiestrategieën voor grote ondernemingen te creëren, beheren en implementeren en om financiële bedrijven om te vormen tot digitale bedrijven. En dat is meteen de reden waarom Michal Paprocki zijn plaats in onze top-3 verdient.



Runner-up Herbert Carracillo: ‘Innoveren in een sector die in volle transformatie zit’

Herbert Carracillo haalde het net niet, maar zoals gezegd had de jury ook lofwoorden voor hem. Inspire, empower and transform. Da t zijn Herberts persoonlijke drijfveren die hem leiden in zijn rol als CIO en lid van de Raad van Bestuur van Sibelga, en dat is ook wat de jury tijdens zijn presentatie duidelijk aanvoelde.

Sinds 2017 staat hij in de frontlinie van innovatie en digitale transformatie bij Sibelga, ter ondersteuning van de missie van de organisatie om de energietransitie in Brussel te vergemakkelijken en te versnellen. Zijn focus ligt onder meer op het versterken van de data- en digitale architectuur van de organisatie, het ontwikkelen van nieuwe oplossingen ten behoeve van de Brusselse burgers, het bevorderen van de intelligentie van netwerkactiva en het digitaliseren van zowat alles bij Sibelga. Daarnaast werd ook nog eens een nieuw, uitermate beveiligd datacenter opgetrokken met een hybride cloud-aanpak.

Carracillo wordt gewaardeerd voor het inspireren van mensen en het investeren in het welzijn van zijn teams. Hij zet zich in voor een cultuur van empowerment waarin teamleden worden aangemoedigd om te verkennen, te experimenteren en zich te ontwikkelen en om talenten op het gebied van informatie, technologie en digitalisering te koesteren. Ook het coachen en begeleiden van jonge talenten en leidinggevenden hoort daarbij: een welverdiende nominatie voor CIO of the Year dus.