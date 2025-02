Data News Awards 2025: nomineer nu je bedrijf

Op 15 mei organiseren we opnieuw de Data News Awards. De categorieën zijn ondertussen bekend. Tijd nu om je bedrijf te nomineren voor een of meer van de categorieën wil je kans maken om een felbegeerde award te winnen.

Geen Data News Awards gala zonder winnaars. En geen winnaars zonder de nodige kandidaten. Daarom doen we alvast een beroep op jullie. Welk Belgisch bedrijf mogen we niet missen in de categorie Artificial intelligence Innovator of the Year of wie mag niet ontbreken in de lijst met Enterprise Application Innovator of the Year genomineerden? Of vind je dat jouw bedrijf of jouw ICT-leverancier absoluut thuishoort in één van de categorieën? Wacht dan niet langer en geef ons nu je voorkeuren door: je kan dat doen via https://datanewsawards.be/nominate/. Het is op basis van jullie input dat de redactie en jury verder werkt aan de longlist.

Dit zijn de categorieën

Belgian Tech Scale-up Company of the Year

Belgian Tech Startup Company of the Year

Business Communications Innovator of the Year

Customer Centric IT Company of the Year

Cybersecurity Company of the Year

Data Center Services Company of the Year

Artificial Intelligence Innovator of the Year

Enterprise Application Innovator of the Year

Enterprise IT Services Company of the Year

Cloud & IT Infrastructure Innovator of the Year

IT Recruiting & Sourcing Company of the Year

IT Services SMB of the Year

Most Sustainable ICT Company of the Year

ICT Personality of the Year

Op de website www.datanewsawards.be vind je alle categorieën en criteria.

Benieuwd wie vorig jaar ook alweer met een award aan de haal ging? Dat kan je hier nog even nalezen.

Nomineren kan nog tot 2 maart

Je kan een of meerdere bedrijven nomineren voor een of meerdere categorieën, voorzien van een korte motivatie. Dit jaar gaan we dertien awards uitreiken die ICT-leveranciers en -fabrikanten in de bloemen zetten. Op www.datanewsawards.be vind je alle categorieën en criteria. Nomineren kan nog tot 2 maart. Jullie input wordt verzameld door de redactie en de jury die de longlist per categorie zullen finaliseren. Voor de veertiende categorie, ICT Personality of the Year, zijn geen nominaties mogelijk: dit is een award die door de redactie van Data News uitgereikt wordt. Het is ook de redactie die voor die categorie de shortlist bepaalt.

Stemmen vanaf 17 maart

Vanaf 17 maart nodigen we jullie, beste lezers, vervolgens opnieuw uit om jullie stem uit te brengen voor elk van de dertien categorieën. Na afloop van de publieke stemming (6 april) komen we tot een top-5 per categorie waarmee onze jury aan de slag gaat tijdens een jurymeeting in de kantoren van Data News. Na deliberatie – soms met de nodige animositeit – en stemming zal onze professionele, academische en volledig onafhankelijke jury met vertegenwoordigers uit het hele Belgische ICT-ecosysteem de knoop doorhakken.

Winnaars op 15 mei

De uiteindelijke winnaars ontdek je dan op 15 mei tijdens de feestelijke uitreiking van de Data News Awards for Excellence. Die vindt dit jaar plaats in het Studio 100 Pop-up Theater in Puurs. Het wordt na een kwarteeuw (!) aan edities van de Data News Awards for Excellence meteen de eerste editie die plaats vindt buiten het Brusselse. Het wordt sowieso opnieuw een memorabele avond met enerzijds een awardshow die de spotlights richt op ICT-leveranciers, en anderzijds hét netwerkevenement van het jaar met meer dan 1.200 gasten die bovendien ook genieten van een gastronomisch diner.