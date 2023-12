In beeld: CIO of the Year 2023

De winnaars zijn bekend, de awards zijn uitgereikt, en de Rubiks kubussen zijn weer ingepakt. Een terugblik op een meer dan geslaagde netwerk- en gala-avond in het teken van cybersecurity.

De 16de editie van CIO of the Year stond in het teken van cybersecurity, met een opvallende Rubiks kubus als blikvanger in de campagne. Tijdens het evenement werd duidelijk hoe je de puzzel legt in cybersecurity, zagen de gasten een speedcuber in actie en gaf een ethische hacker inkijk in hoe hij te werk gaat. Een vleugje AI hoorde daar uiteraard ook bij.

Maar bovenal vierden we drie terechte winnaars: een nieuwe CIO of the Year (An Swalens) én twee ICT/Digital Project of the Year awards: Innocens en i-City. Proficiat aan de winnaars en genomineerden. Dank aan alle enthousiaste aanwezigen, juryleden, sponsors en partners. Graag tot volgend jaar!