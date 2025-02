In beeld: She Goes ICT 2025

Voor de 17de keer bracht Data News de ‘She Goes ICT’ community samen om vrouwen in de kijker te zetten die zich onderscheiden in de ICT-sector. Jullie zagen er allemaal beeldig uit.

De uitreiking van de awards voor Leading ICT Lady of the Year, Rising Tech Star of the Year en Diversity Tech Star of the Year vond deze keer plaats in Kattebroek (Dilbeek). Het werd alweer een mooi feest dat enerzijds de successen van vrouwen in IT in de kijker zet, en anderzijds voor vele genodigden ook een blij weerzien is met anderen uit wat we ondertussen de She Goes ICT community mogen noemen. Dank voor jullie aanwezigheid, dank aan de sponsors en partners en in het bijzonder ook aan Kathleen Vangronsvelt voor haar inspirerende presentatie over de wetenschap achter diversiteit. Graag tot volgend jaar!