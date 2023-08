Pukkelpop krijgt ‘digital twin’ in Roblox

Het muziekfestival Pukkelpop, dat op 17 augustus losbarst in Kiewit, krijgt dit jaar een zogenaamde ‘digital twin’ binnen het online game-creatieplatform Roblox. De virtuele festivalomgeving, vanaf vandaag al te bezoeken, is het resultaat van een samenwerking van Proximus en digitale ontwikkelaar yondr.

Het digitale evenbeeld van Pukkelpop in Roblox biedt de vertrouwde elementen van het festival, zoals de verschillende podia, de kenmerkende vlaggen en zelfs een backstagezone. Bezoekers kunnen er rondlopen met hun virtuele avatars, deelnemen aan diverse minigames, de stand van een partner bezoeken en uiteraard optredens meepikken.

Showcase van ISE

De primeur voor de eerste avatarshow in het Pukkelpop-metaverse is weggelegd voor de jonge Limburgse ISE. Ze won overtuigend de open call van Pukkelpop en kreeg via een motion capturing-pak haar eigen geanimeerde avatar aangemeten. Op zaterdag 19 augustus gaat de showcase in première in Roblox en speelt ISE ook live in de nieuwe E-rena op Pukkelpop.

‘Pukkelpop is vaak het eerste festival waar jongeren naartoe gaan’, vertelt woordvoerder Frederik Luyten. ‘Voor hen is deze wereld binnen Roblox een leuke manier om kennis te maken met alles waar Pukkelpop voor staat, zelfs wanneer je nog niet naar het echte festival kan of mag komen. Op het virtuele festivalterrein vinden de jongeren trouwens ook een e-paviljoen van Plan International Belgium, waar ze op een laagdrempelige manier kunnen leren over grensoverschrijdend gedrag in virtuele werelden en hoe ze daarmee kunnen omgaan.’