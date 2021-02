Een van de meest zichtbare, maar ongebruikte, onderdelen van Windows 10 verdwijnt binnenkort.

De map 3D-objecten, of 3D Objects in het Engels, staat net zoals 'afbeeldingen', 'documenten', 'Downloads' of 'video's' automatisch opgelijst in verkenner. Ze is bedoeld voor het bewaren (en bewerken) van 3D-modellen, maar in praktijk wordt ze amper of nooit gebruikt.

De optie zit sinds de komst van de Creators Update (Windows 10 versie 1703) in 2017 in het besturingssysteem. Maar verdwijnt alweer in de Windows 10 Insider build 21322, een voorlopige versie van updates die binnenkort worden doorgevoerd.

De map 3D-objecten staat al enkele jaren in Windows Verkenner, maar ze wordt nauwelijks gebruikt. © PVL

Wie de map toch gebruikt en wil blijven gebruiken kan er wel nog aan. Ze is terug te vinden door in verkenner in de adresbalk links op het icoontje te klikken en er vervolgens %userprofile% te tikken. Zo kom je rechtstreeks in mappen gebonden aan je profiel.

De volledige lijst met grote en kleine aanpassingen en opgeloste bugs of problemen kan je hier nalezen. Wanneer 3D-Objecten definitief voor alle gebruikers uit Verkenner verdwijnen is niet bekend, maar vermoedelijk zal dat in een van de volgende halfjaarlijkse updates van Windows 10 zijn.

