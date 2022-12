De procureur van de Amerikaanse stad Washington heeft een klacht ingediend tegen Amazon. Het retailbedrijf zou niet eerlijk geweest zijn over de bestemming van fooien die consumenten gaven voor de bezorging van hun bestelling

Vorig jaar ging Amazon al akkoord om 62 miljoen dollar te betalen in een schikking over de kwestie. Maar procureur van Washington Karl Racine wil dat het bedrijf nog beboet wordt voor de praktijk.

In 2015 lanceerde Amazon een "Flex"-dienst, waarbij klanten werden aangemoedigd om een fooi te betalen aan de bezorger van hun bestelling. Een jaar later paste het bedrijf het systeem echter aan, waardoor een groot deel van de fooien niet meer rechtstreeks als extraatje naar de bezorgers ging, maar werd gebruikt om de vaste lonen te financieren.

"Amazon bleef consumenten verzekeren dat 100 procent van de fooien naar de bezorgers gaat, ondanks het feit dat het bedrijf de fooien heimelijk gebruikte om zijn eigen arbeidskosten te subsidiëren en winsten op te trekken", aldus de procureur. Amazon vindt dat de klacht niet gegrond is en zegt dat de zaak gaat over praktijken die drie jaar geleden zijn aangepast.

