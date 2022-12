Apple zal de beveiliging van zijn opslagdienst iCloud verbeteren. Met de zogeheten Advanced Data Protection komt het technologiebedrijf tegemoet aan de wensen van klanten.

Op iCloud kunnen iPhone, iPad en Mac-bezitters hun gegevens voortaan opslaan met een zogenoemde end-to-endversleuteling. Gegevens worden daarbij gecodeerd opgeslagen en de coderingssleutel die daarbij wordt gebruikt, wordt op het apparaat opgeslagen, evenals de sleutel om de data te decoderen. Die laatste werd tot nu toe opgeslagen op de iCloud-servers van Apple.

Hackers die zichzelf toegang verschaften tot de Apple-servers, konden daarmee ook toegang krijgen tot de data van iCloud-gebruikers. Daaronder konden notities, bestanden, spraakmemo's en berichten vallen, die nu dus beter worden beveiligd. Voorheen werden gezondheidsgegevens, wachtwoorden en betalingsinformatie al versleuteld opgeslagen. Alleen voor e-mails, contacten en agenda's is nog geen end-to-endversleuteling mogelijk.

De nieuwe beveiligingsmogelijkheid betekent ook dat Apple geen gegevens aan overheden en politiediensten kan geven als die daarom vragen. Daar was eerder het nodige om te doen, omdat veel persoonlijke data van mensen via hun mobiele telefoon worden opgeslagen. Daardoor kunnen dergelijke diensten met toegang veel te weten komen over mensen, mogelijk ook gevoelige informatie.

De cloudopslag van Apple werd lange tijd als kwetsbaar beschouwd, ook al bieden de apparaten van het bedrijf al hoogwaardige beveiligingsmogelijkheden. Met de upgrade van deze mogelijkheden wil Apple deze kloof nu dichten. Apple komt ook met een extra beveiligingsmogelijkheid voor iMessage, waardoor gebruikers kunnen controleren of de persoon met wie ze chatten wel echt die persoon is. Beide chatters krijgen dan een berichtje met dezelfde code van Apple en kunnen zo elkaars identiteit vaststellen.

De nieuwe functies komen in de Verenigde Staten deze maand nog beschikbaar en vanaf begin volgend jaar in de rest van de wereld. Verder liet Apple aan verschillende Amerikaanse media weten te stoppen met de ontwikkeling van een systeem dat op de telefoons van gebruikers naar kinderporno-afbeeldingen speurt. Zo'n systeem had het techbedrijf vorig jaar aangekondigd, maar dat kwam op veel kritiek te staan van privacyexperts.

