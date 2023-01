België heeft donderdag een prijs voor innovatie gekregen op de beroemde technologiebeurs CES in Las Vegas. Ons land kreeg de "Innovation Champions Award", naast elf andere landen en de Europese Unie. De Belgische consul-generaal in Los Angeles kwam speciaal naar Nevada om de onderscheiding in ontvangst te nemen.

"België heeft een beleid gevoerd dat innovatie aanwakkert en ondernemers toelaat om technologieën te ontwikkelen die het leven van miljoenen personen verbetert", verklaarde Gary Shapiro, de CEO van CTA, de beroepsorganisatie die de Amerikaanse technologische industrie vertegenwoordigt en de CES organiseert. De prijs is gebaseerd op een aantal objectieve criteria, zoals de manier waarop overheden nieuwe, baanbrekende technologieën of bedrijfsmodellen adopteren, zoals de deeleconomie of zelfrijdende voertuigen. Ook werd gekeken naar het fiscale systeem, de milieubescherming, maar ook naar de snelheid en kostprijs van breedbandinternet, diversiteit, de verhouding tussen mannen en vrouwen op de werkvloer tot zelfs de vrijheid van expressie.

Gunther Sleeuwagen, consul-generaal in Los Angeles, reageerde verheugd. "Het is een schitterende aanleiding om de technologische innovatie 'Made in Belgium' te erkennen, die middelen en creatief denken combineert om oplossingen te vinden voor problemen van mensen over de hele wereld". Later opende Shapiro zelf naast Sleeuwagen ook officieel een van de twee standen van het Waalse exportagentschap Awex op de beurs, net zoals hij dat vorig jaar al deed. Even haalde hij een mondmasker in de Belgische driekleur boven dat hij toen in ontvangst mocht nemen. Daarna nam de CES-topman ook de tijd om enkele meegereisde ondernemers te ontmoeten. Hij kreeg ook chocolade toegestopt. Na zijn passage op 'Waalse bodem' huldigde Shapiro ook de standen van enkele andere Europese landen in. De Vlaamse en Brusselse overheid investeerden niet in een stand op

