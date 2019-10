De Brusselse start-up Kantify en het ULB-laboratorium voor kunstmatige intelligentie (Iridia) hebben voor het eerst een model gemaakt voor het voorspellen van voorkamerfibrilleren, een hartritmestoornis waarbij de boezems (atria) van het hart niet meer zoals normaal samentrekken en de tweede hartziekte ter wereld. Dat meldt L'Echo woensdag

Kantify en de ULB maakten de ontdekking bekend na een jaar onderzoek en die werd met grote belangstelling ontvangen bij cardiologen. 'Wij zijn het eerste team dat een individuele episode van atriumfibrilleren bij patiënten voorspelt. Dat maakt de weg vrij voor nieuwe behandelprotocollen', zegt Hugues Bersini, directeur van Iridia. De wetenschappers slaagden erin om in de 30 seconden voorafgaand aan de fibrillatie die te voorspellen met een precisie van meer dan 80 procent.

De volgende stappen zijn de zoektocht naar een industriële partner en het versterken van de banden met de medische sector. 'We zitten nog in de fase van de voorspelling. We moeten ervoor zorgen dat dit preventie wordt om concreet patiënten te helpen', zegt Ségolène Martin CEO van Kantify, die benadrukt dat het algoritme 'een wereldprimeur' is.