De Duitse elektronicareus gaat komend jaar vierhonderd miljoen euro investeren om haar chipproductie te verbeteren. Het geld gaat onder meer naar een pas geopende fabriek in Duitsland en een nieuw project in Maleisië.

Het merendeel van het bedrag gaat naar de in juni geopende fab (chipfabriek) in Dresden waar 300 millimeter wafers worden gemaakt. Daar worden chips voor elektrisch gereedschap en voor de automobielsector gemaakt.

Vijftig miljoen euro gaat volgend jaar naar een site in Reutlingen bij Stuttgart, waar naast 200 millimeter wafers ook onderdelen voor de automobiesector en fabrieksautomatisatie worden gemaakt. Maar in totaal gaat het tussen dit jaar en 2023 om 150 miljoen euro investering voor de site, waardoor er 4000 vierkante meter cleanroom bijkomt tegen eind 2023, goed voor 150 extra jobs.

Een derde niet nader genoemd deel gaat naar de constructie van een testomgeving voor halfgeleiders in Penang, Maleisië.

Met de investering wil Bosch haar productie in Dresden versnellen en die in Reutlingen uitbreiden. Dat moet de druk op de chipmarkt verminderen. Die kreunt al meer dan een jaar onder stevige tekorten waardoor onder meer autofabrikanten en smartphonemakers minder kunnen produceren.

Het merendeel van het bedrag gaat naar de in juni geopende fab (chipfabriek) in Dresden waar 300 millimeter wafers worden gemaakt. Daar worden chips voor elektrisch gereedschap en voor de automobielsector gemaakt.Vijftig miljoen euro gaat volgend jaar naar een site in Reutlingen bij Stuttgart, waar naast 200 millimeter wafers ook onderdelen voor de automobiesector en fabrieksautomatisatie worden gemaakt. Maar in totaal gaat het tussen dit jaar en 2023 om 150 miljoen euro investering voor de site, waardoor er 4000 vierkante meter cleanroom bijkomt tegen eind 2023, goed voor 150 extra jobs.Een derde niet nader genoemd deel gaat naar de constructie van een testomgeving voor halfgeleiders in Penang, Maleisië.Met de investering wil Bosch haar productie in Dresden versnellen en die in Reutlingen uitbreiden. Dat moet de druk op de chipmarkt verminderen. Die kreunt al meer dan een jaar onder stevige tekorten waardoor onder meer autofabrikanten en smartphonemakers minder kunnen produceren.