Het Brussels Gewest krijgt slimme openbare verlichting. Dat heeft netbeheerder Sibelga bekendgemaakt.

De Brusselse openbare verlichting zal worden uitgerust met verlichtingstoestel-controllers. Dat zijn apparaatjes die communiceren via 4G of via een radiofrequentienetwerk, en die dus van op afstand kunnen worden bediend.

Besparing op de factuur

Door de slimme verlichting zal bijvoorbeeld het straatlicht kunnen worden gedimd in woonwijken, of zal er bijvoorbeeld juist extra verlichting zijn als er voetgangers of fietsers passeren. De slimme lantaarnpalen moeten ook voor een jaarlijkse besparing op de factuur van de openbare verlichting zorgen.

Het is de bedoeling tegen 2035 de slimme verlichting in heel Brussel uit te rollen. Tegen eind 2021 moet het Hoofdstedelijk Gewest al twaalfduizend geconnecteerde verlichtingstoestellen tellen, tegen eind 2022 zestienduizend en eind 2023 twintigduizend (goed voor een kwart van het openbare verlichtingspark).

