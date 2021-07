Securitybedrijf Acronis heeft een nieuwe CEO. Patrick Pulvermueller neemt de rol over van Acronis-oprichter Serguei Beloussov, die sinds 2013 CEO was.

Patrick Pulvermueller, tot voor kort nog President Partner Business bij hostinggigant GoDaddy, is door beveiligingsbedrijf Acronis aangetrokken en aangesteld tot nieuwe CEO. Hij brengt meteen ook expertise binnen rond het ontwikkelen van cloudgebaseerde go-to-marketstrategieën.

Hij neemt de rol van CEO over van Acronis-oprichter Serguei Beloussov, die sinds 2013 CEO was. De overgang komt op een cruciaal moment voor Acronis. Het bedrijf kreeg net een nieuwe kapitaalinjectie van 250 miljoen dollar van onder meer CVC Capital Partners VII. Dat doet de waardering van het bedrijf nu afklokken op 2,5 miljard dollar.

Acronis is van plan om de go-to-market te herbekijken en verder uit te breiden in de richting van managed (security) service providers, hostingpartners, clouddistributeurs, cloudaggregators en netwerkserviceproviders. Serguei Beloussov blijft overigens wel nauw betrokken bij Acronis. Hij blijft lid van de Raad van Bestuur en zal als Chief Research Officer ook de onderzoeksstrategie van het bedrijf aansturen.

