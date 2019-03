Balta Group stelt nieuwe CIO aan

Balta Group heeft met Luc Brouwers een nieuwe CIO aangesteld die onder meer erg bedreven is in het beheren van complexe SAP-implementaties. Niet toevallig, want Balta Group heeft meerdere projecten in het vooruitzicht rond SAP. Zijn ervaring deed hij onder meer op bij CSC (ondertussen DXC Technology, nvdr) en als partner bij Deloitte Consulting.

Luc Brouwers was ook al bijna drie jaar Director Financial Services Sector & Government Benelux bij Altran en in die functie verantwoordelijk voor de verkoop en oplevering bij grote banken en Europese instellingen.

Nog daarvoor was hij bijna 7 jaar aan de slag bij Atos Consulting Belgium als Managing Director. Het was trouwens hij die Atos Consulting in ons land uit de grond stampte in 2006 en het liet uitgroeien tot een rendabel consultingbedrijf. CIO-ervaring deed Luc Brouwers onder meer op Ideal Standard International. Bij CIO-netwerkvereniging CIONET is hij ook actief betrokken als Business Development Manager.

Balta Group telt 4.000 medewerkers wereldwijd en produceert onder meer tapijten voor zowel residentieel als commercieel gebruik en textielproducten voor de bouw-, geotextiel-, automobiel-, drukkerij- en beurssector. Balta Home (karpet voor binnen en buiten) is de Europese martkleider en nummer 2 wereldwijd. Naast de productievestigingen in Avelgem, Sint-Baafs-Vijve en Waregem zijn er ook twee in Turkije.