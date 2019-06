Bart Van Den Meersche, chief enterprise market officer bij Proximus, vervoegt de Raad van Bestuur bij IT-dienstverlener Contraste als onafhankelijke bestuurder.

De Raad van Bestuur van Contraste krijgt er met Bart Van Den Meersche een bekend ICT-gezicht bij. Bart Van Den Meersche is chief enterprise market officer bij Proximus. Hij startte bij Proximus in 2011, na 28 jaar ervaring in de ICT-sector waarvan 16 jaar in verschillende leidinggevende functies bij IBM onder meer als country manager BeLux en vice president industries & business development South-West Europe.

Binnen de Proximus Groep is Van Den Meersche al bestuurder van Proximus SpearIT, Proximus Luxembourg en Be-Mobile. Ook bij Belgian Mobile ID - dat is de joint-venture tussen de grootste Belgische banken en de mobiele netwerkoperatoren en de organisatie achter Itsme - is Van Den Meersche al bestuurder.

Daar komt dus nu Contraste bij. Contraste viert haar 25ste verjaardag waarbij Benoît Pirotte al 20 jaar CEO en managing director van Contraste Europe is. Contraste Europe is op die 25 jaar uitgegroeid tot een IT-dienstverlener met 460 professionals, en een omzet van 46 miljoen euro euro. Naast België en Luxemburg is de groep actief in onder meer Frankrijk, Zwitserland en Tunesië. Al sinds 2006 is Jean-Pierre Cardinael voorzitter van de Raad van Bestuur. Het is de bedoeling dat hij dit voorzitterschap zal doorgeven in de loop van 2019.