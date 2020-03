Bart Vossen wordt director cloud transformations and data & analytics bij PwC Belgium. De afgelopen jaren werkte hij bij ACA-IT Solutions, maar heel wat IT'ers kennen hem zeker nog als ex-country manager van Adobe.

Bart Vossen gaat aan de slag bij PwC in het team van Xavier Verhaeghe als director cloud transformations and data & analytics. Hij verlaat ACA-IT waar hij bijna 3 jaar gewerkt heeft rond mobile, devops en cloud. Daarvoor was hij meer dan 12 jaar werkzaam bij Adobe, de laatste vier jaar ook als country manager: het waren die jaren waarin Adobe de omslag maakte naar digital en datagedreven marketing. Nog daarvoor werkte hij bij Oracle, waar ook Xavier Verhaeghe een mooie carrière uitbouwde.

"Voor PwC is de komst van Bart Vossen een volgende stap richting technologie, na de overname van Salesforce-specialist Absi april vorig jaar", zegt Verhaeghe die het Technology Consulting departement bij PwC Belgium leidt.

Bart Vossen © PwC

