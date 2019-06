Co.Station, een community voor innoverende jonge bedrijven met gedeelde werkplekken, heeft een nieuwe CEO. Béatrice de Mahieu volgt Wouter Remaut op.

Na meer dan twee jaar als CEO van Co.Station, staat Wouter Remaut zijn zitje af aan Béatrice de Mahieu die tot op vandaag de rol van chief innovation officer waarnam. Het benadrukt meteen dat de focus van Co.Station duidelijk op open innovatie ligt. Wouter Remaut blijft wel nog een tijdje samenwerken met de raad van bestuur om een vlotte overdracht te verzekeren.

Co.Station heeft naast het hoofdkantoor in Brussel ook nog vestigingen in Gent en Charleroi. De voorbije twee jaar heeft Wouter Remaut de vastgoedactiviteiten geherstructureerd, diensten voor open innovatie gelanceerd en zo de financiële positie opnieuw gestabiliseerd. Dat was nodig na het faillissement in 2014 en de doorstart met steun van onder meer BNP Paribas Fortis. Co.Station wil nu opnieuw verder doorgroeien op het innovatieparcours en de ontwikkeling van ecosystemen. Die ecosystemen met startups, scale-ups en andere bedrijven moeten de kernactiviteit van Co.Station worden.

Béatrice de Mahieu kan bogen op heel wat ervaring bij grote bedrijven waaronder Telenet, Microsoft, de Vlan-groep en Elle België. Daarnaast is ze ook een investeringsexperte als lid van de Board of Experts van Internet Attitude, een van Belgiës grootste investeringsfondsen. Ze is bovendien medeoprichter van Virtuology Academy, dat opleiding geeft in innovatie en ondernemerschap. Als chief innovation officer van Co.Station lanceerde de Mahieu onder meer al het Internet of Energy (IoE)-ecosysteem, en leidde ze diverse projecten in onder meer de bank- en de verpakkingssector.