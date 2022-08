Béatrice de Mahieu gaat vanaf 1 september de grootste codeerschool in België leiden. Ze vervangt Ivan Keuller die na het vertrek van Karen Boers interim CEO was bij BeCode.

Ruim een half jaar na het vertrek van Karen Boers, heeft de Raad van Bestuur van BeCode beslist dat Béatrice de Mahieu de nieuwe CEO wordt. Béatrice de Mahieu komt zo vanaf 1 september aan het hoofd te staan van de grootste codeerschool in ons land. Aan de Mahieu de opdracht om de sociale impact van het project te vergroten en te bestendigen, zo geeft Luc Wynant, voorzitter van de raad van bestuur van BeCode, aan.

Béatrice de Mahieu stapt over van Nova Reperta, waar zij Hoofd Innovatie was. Nova Reperta nam in november vorig jaar de innovatieactiviteiten van Co.Station over: de Mahieu was er CEO sinds midden 2019. Naast haar expertise rond startups, kan ze ook bogen op heel wat ervaring rond digitale transformatie bij grote bedrijven zoals Telenet, Microsoft en de Vlan-groep. Dat de Mahieu ook actief is in verenigingen zoals We Tech Care en het DigitAll-ecosysteem bewijst dat digitale inclusie al een hele tijd haar belangstelling wekt.

'Door me bij het BeCode-team aan te sluiten, ben ik trots te kunnen bijdragen aan het versnellen van het aanleren van essentiële digitale vaardigheden voor de toekomst, werkzoekenden te begeleiden in hun professioneel integratieproces, en bedrijven in hun maatschappelijk engagement te stimuleren', verduidelijkt Béatrice de Mahieu. Samen met Béatrice de Mahieu vervoegt op 1 september trouwens ook Nicolas Dupont de codeerschool. Dupont zal het managementteam vervolledigen als Chief Impact and Finance Officer.

BeCode werd in 2016 opgericht om werkzoekenden in kwetsbare beroepssituaties toch de kans te geven om zich om te scholen tot digitale werkkrachten, en dat ondertussen in de drie gewesten van het land. Sinds de oprichting heeft BeCode naar eigen zeggen ruim 2.500 cursisten verwelkomd, van wie meer dan 80% na hun opleiding binnen het jaar een vaste IT-job vond.

Ruim een half jaar na het vertrek van Karen Boers, heeft de Raad van Bestuur van BeCode beslist dat Béatrice de Mahieu de nieuwe CEO wordt. Béatrice de Mahieu komt zo vanaf 1 september aan het hoofd te staan van de grootste codeerschool in ons land. Aan de Mahieu de opdracht om de sociale impact van het project te vergroten en te bestendigen, zo geeft Luc Wynant, voorzitter van de raad van bestuur van BeCode, aan.Béatrice de Mahieu stapt over van Nova Reperta, waar zij Hoofd Innovatie was. Nova Reperta nam in november vorig jaar de innovatieactiviteiten van Co.Station over: de Mahieu was er CEO sinds midden 2019. Naast haar expertise rond startups, kan ze ook bogen op heel wat ervaring rond digitale transformatie bij grote bedrijven zoals Telenet, Microsoft en de Vlan-groep. Dat de Mahieu ook actief is in verenigingen zoals We Tech Care en het DigitAll-ecosysteem bewijst dat digitale inclusie al een hele tijd haar belangstelling wekt.'Door me bij het BeCode-team aan te sluiten, ben ik trots te kunnen bijdragen aan het versnellen van het aanleren van essentiële digitale vaardigheden voor de toekomst, werkzoekenden te begeleiden in hun professioneel integratieproces, en bedrijven in hun maatschappelijk engagement te stimuleren', verduidelijkt Béatrice de Mahieu. Samen met Béatrice de Mahieu vervoegt op 1 september trouwens ook Nicolas Dupont de codeerschool. Dupont zal het managementteam vervolledigen als Chief Impact and Finance Officer.BeCode werd in 2016 opgericht om werkzoekenden in kwetsbare beroepssituaties toch de kans te geven om zich om te scholen tot digitale werkkrachten, en dat ondertussen in de drie gewesten van het land. Sinds de oprichting heeft BeCode naar eigen zeggen ruim 2.500 cursisten verwelkomd, van wie meer dan 80% na hun opleiding binnen het jaar een vaste IT-job vond.