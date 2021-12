Meer dan 8 op de 10 Belgische IT-freelancers heeft een volle agenda. Meer dan een derde moet zelfs opdrachten weigeren.

De vraag naar IT-werkkrachten is nog altijd groter dan het aanbod. Dat maakt dat ook het frreelance-statuut voor sommigen aantrekkelijk is. Daar zijn nadelen aan verbonden, maar de slotsom is toch vooral dat het overgrote deel van de freelancers vlot aan de nodige opdrachten geraakt. Dat blijkt uit een onderzoek van Agoria Techlancers en Data News.

Uit dat onderzoek komt ook naar voren dat de meeste freelancers kiezen voor een zelfstandig statuut omdat ze belang hechten aan hun vrijheid (66%). Maar ook de financiële voordelen (51%) en de kans om voor verschillende opdrachtgevers te werken (47%), zijn belangrijke voordelen voor de respondenten. Nadelen zijn de administratieve verplichtingen (36%) als zelfstandige en de late betalingen van klanten (22%). 43% geeft trouwens aan dat werkonzekerheid het grootste nadeel is; maar in de praktijk blijkt dat dus best mee te vallen. 81% van de respondenten heeft een volle agenda met opdrachten en meer dan een derde van de freelancers (35%) moet zelfs opdrachten weigeren. Slechts 3% van de deelnemers aan het onderzoek heeft moeite met het vinden van opdrachten.

Het eigen netwerk werkt

De meeste freelancers vinden nieuwe opdrachten via hun bestaand netwerk (75%) of gerealiseerde projecten (36%). Ook detacheringsbedrijven (33%) en online platformen (24%) leveren opdrachten op. Uit het onderzoek blijkt ook dat de meest gezochte freelance profielen in IT ontwikkelaars zijn (50%), implementatiespecialisten (41%), data-experts (32%), security-experts (25%) en netwerkbeheerders (23%). Flexibiliteit is de voornaamste reden dat bedrijven freelancers inzetten(73%), gevolgd door expertise (63%) en snelle inzetbaarheid (49%).

In totaal namen 128 freelancers en 74 opdrachtgevers deel aan het onderzoek van Data News en Agoria Techlancers. Agoria Techlancers is een nieuwe dienstverlening van technologiefederatie Agoria die zelfstandige ingenieurs en freelance IT-experts verzamelt en hen helpt in hun ondernemerschap.

