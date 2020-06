Ben Vicca, Managing Director van CGI Belgium, geeft zijn carrière een nieuwe wending. Vanaf 1 juli gaat hij aan de slag bij Realdolmen als Director APS.

Na 22 jaar bij Logica, LogicaCMG en CGI - dat Logica in 2012 kocht -, zoekt Ben Vicca andere oorden op. Vanaf woensdag prijkt er Director APS bij Realdomen op het nieuwe visitekaartje. Dat is de applicatieve afdeling van het IT-bedrijf. In die functie zal hij rechtstreeks aan Johnny Smets rapporteren, de General Manager bij Realdolmen.

"Ik was toe aan iets nieuws", vertelt Vicca aan Data News. "Mijn energie en persoonlijke voldoening haal ik graag uit het commerciële luik, uit mijn contacten en minder uit het operationele. Dat is de reden waarom ik besloten heb om CGI te verlaten." Wat Ben Vicca uiteindelijk zo aantrok bij Realdolmen is de sterke focus op mensen. "Meteen na de eerste gesprekken was ik overtuigd dat hun hele bedrijfscultuur opgebouwd is rond mensen en had ik het gevoel dat dat mij wel ligt", aldus Vicca.

Ben Vicca was de laatste 5 jaar Managing Director van CGI Belgium. Zijn opvolger bij het van oorsprong Canadese IT-bedrijf is al bekend: Jacques Wieczorek wordt nu verantwoordelijk voor alle operationele activiteiten van CGI in België als vice president consulting services. Hij vervoegde vorig jaar al het directieteam in België als vice president operations.

