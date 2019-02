De 53-jarige Bowser volgt de huidige topman Reggie Fils-Aimé op. Hij was al marketingchef bij Nintendo of America. "Met een naam als Bowser, wie kan beter de sleutels van Nintendo in handen hebben?'', vroeg Fils-Aimé zich af in de bekendmaking van de switch.

Fils-Aimé gaat met pensioen. "Dit is niet game over voor mij, maar ik ga naar het volgende level voor meer tijd met mijn vrouw, familie en vrienden.''

Wat Bowser van plan is met Luigi, Mario en Princess Peach, is nog niet bekend.