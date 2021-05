Bruno Segers gaat de komende jaren aan de slag bij Cipal Schaubroeck. Hij zal het bedrijf op strategisch vlak ondersteunen, al benadrukt hij zelf dat zijn rol vooral intern is.

Segers wordt verantwoordelijk voor de strategische programma's voor de komende jaren. Al zegt hij expliciet dat hij geen chief strategist officer is. 'Ik ben te oud geworden voor jobtitels,' zegt de 62-jarige manager aan Data News. 'Ik haat ook het woord strategie. Strategie zonder uitvoering is hallucinatie.'

Daarmee wil hij vooral aangeven dat hij niet de man wil zijn die naar de buitenwereld zal uitpakken met bepaalde projecten, maar eerder intern het bedrijf richting zal geven en de mensen bij Cipal Schaubroeck zal ondersteunen op (om het woord dan toch te gebruiken) strategisch vlak.

Vlaams en federaal

Het gaat daarbij onder meer om synergieën tussen Cipal en Schaubroeck, sinds de fusie in 2016. Maar ook om verbreding. Cipal Schaubroeck is gespecialiseerd in overheidssoftware vooral voor het lokale niveau. Maar het bedrijf heeft ambitie om ook voor het Vlaamse of federale niveau oplossingen te bieden. Tegelijk kijkt het al een tijdje wat breder, onder meer met de overname van Flow Pilots in 2017.

'Overheden moeten samenwerken rond digitalisering en Cipal Schaubroeck is daar de ideale speler voor. Ze moeten de katalysator zijn rond zaken als het Burgerprofiel of de Vlaamse Datakluis (Solid, nvdr),' zegt Segers.

Segers was tot eind vorig jaar aan de slag als directeur voor het Digitaal Platform voor Advocaten (DPA). Hij was de afgelopen jaren vooral actief als interim manager, als voorzitter van Flanders Invest & Trade en was jarenlang hoofd van onder meer Realdolmen (vandaag Inetum) en Microsoft Belgium.

