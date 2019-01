Chantal De Vrieze leidt opnieuw Econocom Belux

Chantal De Vrieze neemt haar rol op vanaf 11 februari, en zal ook zetelen in het Uitvoerend Comité van de Groep. Tot augustus vorig jaar was ze nog CEO van Altran Belgium. Opmerkelijk is dat De Vrieze nu dus terugkeert naar het bedrijf waar ze eerder al ruim veertien jaar werkte. "Ik voel mij aangetrokken door de DNA, de dynamiek en het ondernemerschap van dit bedrijf. Ik heb dus mijn hart laten spreken", zegt De Vrieze.

Van 2004 tot begin 2015 was ze Managing Director van Econocom Lease. Maar ze nam ook 7 jaar lang de rol waar van Country Manager voor België en Luxemburg waarvan ruim vier jaar ook met de verantwoordelijkheid voor Nederland er bij. In 2012 werd ze door Data News nog genomineerd voor ICT Woman of the Year.

Chantal De Vrieze krijgt nu de opdracht om de groeiambities van Econocom in Belux vorm te geven en het strategisch plan 'E for Excellence' te implementeren in vier expertisedomeinen: de digitale werkplek, ICT-infrastructuur, digitale transformatie en financiering.