CIO of the Year 2018: Operationeel of transformationeel? (Video)

Om de veranderende rol van de CIO te illustreren selecteerde de redactie van Data News voor de verkiezing van CIO of the Year 2018 ditmaal drie Chief Information Officers die naast hun IT-taak ook mee de digitale strategie van hun bedrijf bepalen. Bijvoorbeeld als een Chief Digital Officer of met een uitdrukkelijk mandaat om 'digital' mee op de kaart te zetten.

Op www.datanews.be/cio stelden we de drie kandidaten al uitgebreid aan u voor, maar in de aanloop naar het event op 15 november laten we drie genomineerden graag zelf aan het woord in deze video. Vandaag leren we of zij zichzelf eerder als een operationele, dan wel een transformationele CIO zien.