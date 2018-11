CIO UZ Brussel schuift door naar algemene directiefunctie

Het universitaire ziekenhuis UZ Brussel - verbonden aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB - is op zoek naar een nieuwe Chief Information Officer. Huidig ICT-directeur Olivier Naeyaert is immers benoemd tot Algemeen Beheerder: een functie binnen het directiecomité. Olivier Naeyaert was sinds 2013 de CIO van het ziekenhuis. Hij volgde toen Rudi Van de Velde op die na een jarenlange CIO-carrière met pensioen ging. Voordien was hij acht jaar lang ook al IT-manager bij Vivaqua. Door zijn nieuwe functie verlaat hij de ICT-biotoop.

De zoektocht naar een opvolger loopt. De ICT-afdeling van UZ Brussel telt ongeveer 70 medewerkers. Naast het leiden van de ICT-afdeling is de CIO er overigens ookdeels verantwoordelijk voor de communicatie en het beheer van Primuz. Primuz is het elektronisch patiëntendossier dat het UZ Brussel zelf ontwikkelt en ook aanbiedt aan andere ziekenhuizen.

In 2015 publiceerde Data News nog een uitgebreid interview met Olivier Naeyaert. Abonnees kunnen dat interview hier nog eens nalezen.