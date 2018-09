CIO-wissel bij Besix en Vandemoortele

Na 4,5 jaar als Group IT Director ruilt Dennis De Baar nu Vandemoortele in voor een job bij de Belgische bouwgroep Besix. De Baar is er benoemd tot Chief Information Officer. Voor zijn job bij Vandemoortele was De Baar ook al bijna 10 jaar IT Director van Sappi Europe en nog daarvoor van Newell Rubbermaid.

Besix viert zijn 100ste verjaardag en is in die tijd uitgegroeid tot een internationaal, multidisciplinair bedrijf in bouw, vastgoedontwikkeling en concessies. Wereldwijd telt het bedrijf zo'n 15.000 werknemers. Vorig jaar noteerde Besix een omzet van 2,3 miljard euro waardoor het de grootste Belgische bouwgroep is.

Bij Vandemoortele is ondertussen Werner de Wever aangesteld tot Group CIO ad interim. De Wever was 7 jaar lang Group CIO bij Bosal en werd in 2016 nog door Data News genomineerd in de CIO of the Year verkiezing.