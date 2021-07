Jan De Blauwe, Chief Information Security Officer van BNP Paribas Fortis, ruilt zijn job in voor een managementfunctie bij cybersecuritybedrijf NVISO. Hij moet er voor de verdere internationalisering zorgen.

Jan De Blauwe versterkt het management team van NVISO als Chief Operations Officer en Gedelegeerd Bestuurder van NVISO Holding. Zijn komst moet een nieuwe, internationale groeifase inluiden voor de in cybersecurity gespecialiseerde dienstverlener. De in 2013 opgerichte start-up telt ondertussen 140 medewerkers en noteert zo'n 20 miljoen euro omzet. Duitsland was de start van het internationale groeitraject dat Jan De Blauwe nu verder moet versterken en versnellen. NVISO heeft intussen wel al klanten in 16 landen.

Met Jan De Blauwe haalt NVISO een senior manager met 20 jaar ervaring in huis. Meer dan 14 jaar lang was hij als Head of Global Security verantwoordelijk voor informatieveiligheid, gegevensbescherming, privacy en business continuity bij BNP Paribas Fortis. Daarvoor bekleedde Jan De Blauwe verschillende managementfuncties in de Verenigde Staten, eerst bij Lucent Technologies (Bell Labs), en vervolgens als bij Ubizen/Cybertrust - wat nu onder het huidige Verizon Business valt.

De Blauwe is trouwens ook aan zijn vijfde jaar bezig als voorzitter van de Belgian Cyber Security Coalition. Daarnaast is hij voorzitter van Secursys, het Febelfin-comité dat verantwoordelijk is voor cyberveiligheid in de Belgische financiële sector. Jan De Blauwe behaalde een Ph.D. in Electrical Engineering aan de Universiteit van Leuven en een postgraduaat in Data Analytics aan de Universiteit van Leuven. Nadien behaalde hij nog een MBA aan de New York University.

NVISO-oprichter Kurt Ceuppens blijft voorzitter van de Raad van Bestuur van NVISO Holding en Gedelegeerd Bestuurder van NVISO Belgium. Hij blijft zo ook verantwoordelijk voor de algemene strategie van het bedrijf, met een verhoogde focus op de expansiestrategie van NVISO: 'We kiezen bewust voor organische groei. Die willen we nu een extra boost geven met de komst van Jan. Hij zal het bedrijf mee klaarstomen voor verdere expansie binnen Europa', aldus Ceuppens.

Jan De Blauwe versterkt het management team van NVISO als Chief Operations Officer en Gedelegeerd Bestuurder van NVISO Holding. Zijn komst moet een nieuwe, internationale groeifase inluiden voor de in cybersecurity gespecialiseerde dienstverlener. De in 2013 opgerichte start-up telt ondertussen 140 medewerkers en noteert zo'n 20 miljoen euro omzet. Duitsland was de start van het internationale groeitraject dat Jan De Blauwe nu verder moet versterken en versnellen. NVISO heeft intussen wel al klanten in 16 landen.Met Jan De Blauwe haalt NVISO een senior manager met 20 jaar ervaring in huis. Meer dan 14 jaar lang was hij als Head of Global Security verantwoordelijk voor informatieveiligheid, gegevensbescherming, privacy en business continuity bij BNP Paribas Fortis. Daarvoor bekleedde Jan De Blauwe verschillende managementfuncties in de Verenigde Staten, eerst bij Lucent Technologies (Bell Labs), en vervolgens als bij Ubizen/Cybertrust - wat nu onder het huidige Verizon Business valt.De Blauwe is trouwens ook aan zijn vijfde jaar bezig als voorzitter van de Belgian Cyber Security Coalition. Daarnaast is hij voorzitter van Secursys, het Febelfin-comité dat verantwoordelijk is voor cyberveiligheid in de Belgische financiële sector. Jan De Blauwe behaalde een Ph.D. in Electrical Engineering aan de Universiteit van Leuven en een postgraduaat in Data Analytics aan de Universiteit van Leuven. Nadien behaalde hij nog een MBA aan de New York University.NVISO-oprichter Kurt Ceuppens blijft voorzitter van de Raad van Bestuur van NVISO Holding en Gedelegeerd Bestuurder van NVISO Belgium. Hij blijft zo ook verantwoordelijk voor de algemene strategie van het bedrijf, met een verhoogde focus op de expansiestrategie van NVISO: 'We kiezen bewust voor organische groei. Die willen we nu een extra boost geven met de komst van Jan. Hij zal het bedrijf mee klaarstomen voor verdere expansie binnen Europa', aldus Ceuppens.