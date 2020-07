Miguel De Bruycker en Phédra Clouner blijven ook de komende vijf jaar aan het hoofd staan van het Centrum voor Cybersecurity.

De ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de benoemingen aan de top van het Centrum voor Cybersecurity. Twee koninklijke besluiten werden goedgekeurd die zowel het mandaat van directeur Miguel De Bruycker als adjunct-directeur Phédra Clouner verlengen voor vijf jaar.

Miguel De Bruycker werd in 2015 voor het eerst benoemd tot directeur van het Nationaal Centrum voor Cybersecurity van België. In die functie is hij sindsdien belast met de ontwikkeling en uitvoering van het nationaal cyberveiligheidsbeleid. Daarvoor was hij ook al ruim 7 jaar verantwoordelijk voor cyberveiligheid bij Defensie.

