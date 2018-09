De Persgroep gaat op zoek naar nieuwe CIO

Roel Buyzen was sinds februari 2016 de Chief Information Officer van De Persgroep. Hij nam in die functie het roer over van Luc Verbist. De Persgroep zocht op dat moment een manier om sneller IT-projecten op te leveren en zag in Buyzen de ideale man om die agile aanpak te introduceren. Het resultaat was dat vier van de vijf ICT-directieleden mochten inpakken. Roel Buyzen stippelde sindsdien de technologiekoers uit en voerde de hervorming van de 450-koppige ICT-afdeling naar een agile team ook door.

Maar nu stapt Roel Buyzen dus zelf op. Hij werkte bijna 8 jaar bij De Persgroep, aanvankelijk als scrum master. Het vertrek werd ondertussen door Rudy Bertels, de operationele directeur van De Persgroep, meegedeeld aan het personeel. Daarin geeft Bertels aan dat Roel Buyzen meer tijd wil doorbrengen met vrienden en familie en dat hij daarom een nieuw pad zal inslaan. Buyzen trekt de deur op het einde van het jaar definitief achter zich dicht. De Persgroep gaat ondertussen op zoek naar een opvolger.