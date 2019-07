Dirk Rombaut, de commercieel directeur van Passwerk, heeft een Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap ontvangen. Een erkenning die Rombaut ook als een bekroning ziet voor het werk van Passwerk-directeur Nico De Cleen en voor het hele bedrijf.

Op 11 juli, de Vlaamse feestdag, heeft de Vlaamse Regering voor het vijfde jaar op rij eretekens uitgereikt in het Errerahuis, de ambtswoning van de minister-president van Vlaanderen. Met het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap wil de Vlaamse Regering personen huldigen die "uitzonderlijk verdienstelijk zijn geweest ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest of die, vanwege hun uitzonderlijke talenten, hebben bijgedragen tot het positieve imago en de uitstraling van Vlaanderen." Alle leden van de Vlaamse Regering konden één of meer personen voordragen.

In de lijst met genomineerden van de afgelopen vijf jaar vinden we maar bitter weinig laureaten uit de ICT- en technologiesector terug. Gilbert Declerck, de ex-ceo van Imec, kreeg die eer wel toebedeeld in 2017. En dit jaar is dus Dirk Rombaut, de commercieel directeur van Passwerk, een van de laureaten die het ereteken ontvangt. Rombaut is erg tevreden met de bekroning, maar voegt er wel in één adem aan toe dat hij die erkenning graag deelt met Nico De Cleen, directeur van Passwerk.

Passwerk begeleidt personen met een autismespectrumprofiel met een normale of hoge begaafdheid naar een passende job in de reguliere arbeidsmarkt. "Dat inclusieve karakter van onze organisatie en het combineren van een economische met een sociale dimensie zal zeker meegespeeld hebben", vertelt Dirk Rombaut. Passwerk biedt software testing en andere 'quality assurance' diensten. Via het TRplus-initiatief kunnen ook softwareontwikkelaars ingezet worden als consultants bij bedrijven.