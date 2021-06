De Belgische afdeling van ICT-vereniging ISACA Belgium wordt voortaan aangestuurd door Egide Nzabonimana. Hij volgt Giselle Vercauteren op die wel in het bestuur blijft en strategisch adviseur wordt.

Egide Nzabonimana kan bogen op meer dan 13 jaar ervaring in IT en business consultancy. De jongste jaren deed hij vooral ervaring op in IT-auditing, IT-consultancy, governance en securitygerelateerde projecten.

ISACA is een wereldwijde kennisorganisatie die zich toelegt op informatiebescherming, risicobeheer, governance en audit van IT. Egide Nzabonimana volgt als voorzitter van het Belgium Chapter Giselle Vercauteren op die in 2018 het roer nam. Zij volgde toen op haar beurt Marc Vael op. Egide Nzabonimana was trouwens al enkele jaren lid van de raad van bestuur van ISACA. Giselle Vercauteren blijft ook in de raad van bestuur en wordt ook strategisch adviseur.

Egide Nzabonimana wil als voorzitter in de eerste plaats verder werk maken van kennisdeling in de community. Daarnaast wil hij de verschillende leden ook meer een stem geven: een stem in het debat, maar zeker ook om hun specifieke expertise in verschillende vakgebieden in de verf te zetten.

