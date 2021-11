De financiële dienstverlener Euroclear heeft Michal Paprocki aangesteld tot nieuwe Chief Information Officer voor de groep.

Michal Paprocki was al co-CIO ad interim samen met Marc De Rycke. De afgelopen drie jaar was Paprocki al Chief Technology Officer binnen de groep. Paprocki zal vanuit Brussel werken en rechtstreeks rapporteren aan CEO Lieve Mostrey. Hij vervoegt ook het directiecomité vanaf 1 januari.

Voor hij in 2018 bij Euroclear aan de slag ging, was Paprocki CEO bij ING Tech Poland waar hij de IT-technologiehub van ING beheerde en er verantwoordelijk was voor de globale IT-delivery. Hij behaalde in Polen trouwens ook een MBA-postgraduaat aan de Warsaw University of Technology.

De kersverse CIO zal vooral de ingeslagen weg rond de IT-transformatie van de groep verder zetten. Daar hoort ook het inzetten op nieuwe technologie bij die Euroclear veel meer wendbaar moet maken. 'De afgelopen drie jaar als CTO was hard werk maar bracht zeer veel voldoening omdat we meer en meer een technologiegedreven bedrijf worden. Precies daarom dat ik zeer vereerd ben om Group CIO te kunnen worden', zegt Paprocki in een persoonlijk bericht op LinkedIn.

Michal Paprocki was al co-CIO ad interim samen met Marc De Rycke. De afgelopen drie jaar was Paprocki al Chief Technology Officer binnen de groep. Paprocki zal vanuit Brussel werken en rechtstreeks rapporteren aan CEO Lieve Mostrey. Hij vervoegt ook het directiecomité vanaf 1 januari.Voor hij in 2018 bij Euroclear aan de slag ging, was Paprocki CEO bij ING Tech Poland waar hij de IT-technologiehub van ING beheerde en er verantwoordelijk was voor de globale IT-delivery. Hij behaalde in Polen trouwens ook een MBA-postgraduaat aan de Warsaw University of Technology.De kersverse CIO zal vooral de ingeslagen weg rond de IT-transformatie van de groep verder zetten. Daar hoort ook het inzetten op nieuwe technologie bij die Euroclear veel meer wendbaar moet maken. 'De afgelopen drie jaar als CTO was hard werk maar bracht zeer veel voldoening omdat we meer en meer een technologiegedreven bedrijf worden. Precies daarom dat ik zeer vereerd ben om Group CIO te kunnen worden', zegt Paprocki in een persoonlijk bericht op LinkedIn.