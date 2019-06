Chris Van der Auwera, voormalig kabinetschef ambtenarenzaken bij het Ministerie van Defensie, is aangetrokken door DXC Technology Belgium als practice partner voor de publieke sector.

Chris Van der Auwera is recent aangeworven als practice partner, consulting voor de publieke sector, zo laat DXC Technology Belgium weten. Chris heeft heel wat ervaring in change management en beleidsvorming, die hij onder meer opdeed als kabinetschef voor het Ministerie van Defensie, belast met ambtenarenzaken. Chris had voordien eveneens zijn eigen technologie start-up en begeleidde al tal van organisaties in hun transformatietraject.

Ook Luc Vanbecelaere gaat bij DXC aan de slag. Hij wordt er digital general manager voor de Vlaamse overheid. Vanbecelaere was eerder al sales director bij Nortel en werkte lang bij Cisco Systems. Meer recent werkte hij onder meer voor Cronos en Huawei.

DXC Technology Belgium maakt vandaag de aanwerving bekend van Chris Van der Auwera en Luc Vanbecelaere. De aanwervingen moeten onderstrepen dat DXC een extra boost wil geven in het domein van de publieke sector. Chris zal de positie van DXC als trusted IT-advisor verder uitbouwen, terwijl Luc zich meer specifiek zal focussen op het verder implementeren van de digitale vertaalslag binnen de Vlaamse overheid.